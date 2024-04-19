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Иранские власти прокомментировали взрывы в Исфахане
19.04.2024 07:54 Александр Черман

Иранские власти прокомментировали взрывы в Исфахане

В военном ведомстве Ирана выступили с официальным заявлением по поводу недавних звуков взрывов в провинции Исфахан. 

По информации от бригадного генерала армии провинции, причиной звуков стала работа системы противовоздушной обороны.
«Этот звук был связан с активацией системы ПВО, которая реагировала на подозрительный объект в воздушном пространстве над Исфаханом. 

Инцидент не привел к каким-либо повреждениям или чрезвычайным происшествиям», — сообщило иранское информационное агентство Tasnim, ссылаясь на слова генерала.

Дополнительные подробности о характере подозрительного объекта или о том, был ли он успешно идентифицирован или уничтожен, пока не предоставлены.

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