



Иранские власти прокомментировали взрывы в Исфахане

В военном ведомстве Ирана выступили с официальным заявлением по поводу недавних звуков взрывов в провинции Исфахан.



По информации от бригадного генерала армии провинции, причиной звуков стала работа системы противовоздушной обороны.

«Этот звук был связан с активацией системы ПВО, которая реагировала на подозрительный объект в воздушном пространстве над Исфаханом.



Инцидент не привел к каким-либо повреждениям или чрезвычайным происшествиям», — сообщило иранское информационное агентство Tasnim, ссылаясь на слова генерала.



Дополнительные подробности о характере подозрительного объекта или о том, был ли он успешно идентифицирован или уничтожен, пока не предоставлены.