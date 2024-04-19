Иранские власти прокомментировали взрывы в Исфахане
В военном ведомстве Ирана выступили с официальным заявлением по поводу недавних звуков взрывов в провинции Исфахан.
По информации от бригадного генерала армии провинции, причиной звуков стала работа системы противовоздушной обороны.
«Этот звук был связан с активацией системы ПВО, которая реагировала на подозрительный объект в воздушном пространстве над Исфаханом.
Инцидент не привел к каким-либо повреждениям или чрезвычайным происшествиям», — сообщило иранское информационное агентство Tasnim, ссылаясь на слова генерала.
Дополнительные подробности о характере подозрительного объекта или о том, был ли он успешно идентифицирован или уничтожен, пока не предоставлены.