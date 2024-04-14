



Иран пригрозил Иордании: будет следующей целью

В Иране пригрозили атаковать Иорданию, если выяснится, что она помогает Израилю отбиваться от массированных атак.



Соответствующие угрозы распространило информационное агентство Fars.



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"Иордания может стать нашей следующей целью, если она предпримет какие-либо действия в пользу Израиля", - сказано в сообщении.



А тем временем, появились первые кадры с попаданием обломка иранской ракеты в столице Иордании.