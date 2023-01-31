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Инвестиционное мошенничество: три человека подозреваются в миллионных хищениях
31.01.2023 17:34 Евгения Маркова

Инвестиционное мошенничество: три человека подозреваются в миллионных хищениях

Во вторник арестованы трое мужчин по подозрению в хищении у инвесторов из арабских стран инестиций на сумму в десятки миллионов шекелей. 

По версии следствия, подозреваемые создали компанию по управлению инвестициями, и когда инвесторы попытались вывести свои деньги, они обнаружили, что это была фиктивная инвестиционная система, а их деньги потеряны. 

Позже арестованных доставят на слушания по вопросу о продлении срока их содержания под стражей в магистратском суде Ришон ле-Циона.
 

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