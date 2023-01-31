



Инвестиционное мошенничество: три человека подозреваются в миллионных хищениях

Во вторник арестованы трое мужчин по подозрению в хищении у инвесторов из арабских стран инестиций на сумму в десятки миллионов шекелей.



По версии следствия, подозреваемые создали компанию по управлению инвестициями, и когда инвесторы попытались вывести свои деньги, они обнаружили, что это была фиктивная инвестиционная система, а их деньги потеряны.



Позже арестованных доставят на слушания по вопросу о продлении срока их содержания под стражей в магистратском суде Ришон ле-Циона.

