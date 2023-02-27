



Индийский министр арестован по "алкогольному" делу

Маниш Сисодиа, заместитель главного министра в правительстве Дели, был арестован федеральным агентством по борьбе с преступностью Индии (CBI) поздно вечером в воскресенье и сегодня предстанет перед судом.



Сисодиа арестован в ходе продолжающегося расследования "дела, связанного с предполагаемыми нарушениями в разработке и реализации акцизной политики", говорится в сообщении CBI.



Партия Сисодиа, партия Аам Аадми, стойкий критик премьер-министра Нарендры Моди, отрицает какие-либо правонарушения от его имени и заявляет, что его арест является политической местью со стороны правительства Моди.



Сисодиа также является одним из лидеров партии и помог распространить ее влияние на другие штаты, поскольку партия стремится вырвать контроль над ключевыми штатами у партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия Джаната на предстоящих выборах.