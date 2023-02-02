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Индийский гуру приговорен к пожизненному заключению за изнасилование
02.02.2023 00:11 Ольга Белозерова

Индийский гуру приговорен к пожизненному заключению за изнасилование

Индийский суд во вторник приговорил самопровозглашенного духовного гуру Асарама Бапу к пожизненному заключению по обвинению в изнасиловании и содомии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката подсудимого.

Это уже второй пожизненный срок для восьмидесятилетнего гуру, который уже отбывает пожизненное заключение после осуждения в 2018 году за изнасилование 16-летней девочки.

По словам адвоката, суд также обязал Асарама Бапу выплатить 50 000 рупий (около 600 долларов) в качестве компенсации жертве.

81-летний Асарам, которого на его веб-сайте называют "духовным революционером" и "великим учителем", является одним из самых известных духовных гуру Индии.

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