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Инцидент в Краснодарском крае: пенсионерка атаковала соседа катаной
20.04.2024 20:35 MIGnews.com

Инцидент в Краснодарском крае: пенсионерка атаковала соседа катаной

В Краснодарском крае произошел необычный конфликт: 65-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на своего соседа с самурайской катаной. 

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, инцидент развернулся после того, как пенсионерка возвращалась домой в компании знакомого и столкнулась с соседом, с которым у неё были постоянные разногласия.

В ходе словесной перепалки, женщина решила принять радикальные меры. Она вернулась в свою квартиру, схватила декоративную японскую саблю и нанесла соседу несколько ударов по рукам. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о нападении.
 

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