



Инцидент в Краснодарском крае: пенсионерка атаковала соседа катаной

В Краснодарском крае произошел необычный конфликт: 65-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на своего соседа с самурайской катаной.



Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, инцидент развернулся после того, как пенсионерка возвращалась домой в компании знакомого и столкнулась с соседом, с которым у неё были постоянные разногласия.



В ходе словесной перепалки, женщина решила принять радикальные меры. Она вернулась в свою квартиру, схватила декоративную японскую саблю и нанесла соседу несколько ударов по рукам. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о нападении.

