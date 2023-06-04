



Илона Маска обвинили в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin: детали

В США инвесторы обвинили американского миллиардера Илона Маска в инсайдерской торговле и манипулировании криптовалютой Dogecoin, передает CNN.



В заявлении, поданном в Федеральный суд Манхэттена 31 мая, сказано, что Маск использовал оплаченные сообщения в Twitter, свое появление в эфире шоу Saturday Night Live на телеканале NBC и другие “рекламные трюки”, чтобы спровоцировать искусственный рост Dogecoin.



Так, по мнению истцов, Маск обеспечил себе прибыль от торговли криптовалютой через несколько кошельков.



Например, как отмечают инвесторы, в апреле Маск заменил логотип “синей птицы” Twitter на логотип Dogecoin с изображением собаки сиба-ину и продал около 124 миллионов долларов в криптовалюте. Это привело к скачку цены Dogecoin на 30%.



Жалоба инвесторов Dogecoin дополнила предыдущие, поданные в июне прошлого года. Бизнесмена обвиняют в том, что он в течение двух лет намеренно поднял цену Dogecoin более чем на 36 000% и позволил криптовалюте обвалиться. Окружной судья заявил, что "вероятно" примет иск в третьей редакции.