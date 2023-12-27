



Хути потребовали от США вступления в войну

Йеменские хути, участившие атаки на корабли в Красном море в рамках "поддержки Газы", обратились к США с призывом.



Соответствующее заявление 27 декабря сделал предводитель поддерживаемой Ираном группировки Абдель-Малик аль-Хуси.



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"Пусть Америка вступит с нами в прямую войну", - сказал он.



Таким образом главарь хути прокомментировал деятельность группы экстренного реагирования, организованной Штатами для защиты судоходства. К коалиции присоединились многие страны.