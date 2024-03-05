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Хуситы подбили очередное судно в Красном море
05.03.2024 20:50 Алина Груднева

Хуситы подбили очередное судно в Красном море

Международный оператор контейнерных перевозок MSC подтвердил информацию о том, что один из его кораблей был подбит ракетой у берегов Йемена в результате нападения хуситов.

Под удар попал контейнеровоз MSC Sky II, который шел под флагом Либерии.

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Уточняется, что судно подверглось нападению 4 марта недалеко от Адена. На борту вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Во время перехода из Сингапура в Джибути MSC Sky II был подбит ракетой в 85 милях к юго-востоку от Адена и в 170 милях Баб-эль-Мандебского пролива. Из-за ракеты вспыхнул небольшой пожар, который удалось потушить, при этом никто из членов экипажа не пострадал", - сказано в заявлении.

По данным MSC, в настоящее время судно продолжает движение к пункту назначения, где его осмотрят специалисты.

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