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Хуситы атаковали очередной корабль в Аденском заливе
24.04.2024 15:10 Алина Груднева

Хуситы атаковали очередной корабль в Аденском заливе

Днем, 24 апреля, в Аденском заливе йеменские хуситы в очередной раз атаковали судно.

Об этом сообщает Управление морскими коммерческими операциями Великобритании.

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По данным UKMTO, было совершено нападение на торговое судно недалеко от берегов Джибути.

Уточняется, что возле корабля прогремел взрыв. На судне повреждения не зафиксированы. Обошлось без жертв.
 

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