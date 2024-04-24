Хуситы атаковали очередной корабль в Аденском заливе
Днем, 24 апреля, в Аденском заливе йеменские хуситы в очередной раз атаковали судно.
Об этом сообщает Управление морскими коммерческими операциями Великобритании.
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По данным UKMTO, было совершено нападение на торговое судно недалеко от берегов Джибути.
Уточняется, что возле корабля прогремел взрыв. На судне повреждения не зафиксированы. Обошлось без жертв.
UKMTO WARNING INCIDENT 064 - UPDATE 001— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 24, 2024
ATTACKhttps://t.co/fX3hWupPWO#MartimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/7NPjBjkPFs