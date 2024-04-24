



Хуситы атаковали очередной корабль в Аденском заливе

Днем, 24 апреля, в Аденском заливе йеменские хуситы в очередной раз атаковали судно.



Об этом сообщает Управление морскими коммерческими операциями Великобритании.



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По данным UKMTO, было совершено нападение на торговое судно недалеко от берегов Джибути.



Уточняется, что возле корабля прогремел взрыв. На судне повреждения не зафиксированы. Обошлось без жертв.

