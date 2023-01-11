



В Херсоне очередной обстрел: россияне разбомбили роддом

Российские войска снова обстреливают Херсон. В городе слышны взрывы, также сообщается о попадании в роддом. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", - сообщил Янушевич.



Предварительно, как сообщил Янушевич, работники центра, пациентки и дети не пострадали.



"Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - добавил глава Херсонской ОВА.



"Сообщают о прилете по роддому в Херсоне, подробности выясняются... В городе не прекращаются мощные взрывы, наши ребята тоже отвечают, будьте в безопасном месте", - пишут местные паблики.



