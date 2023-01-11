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В Херсоне очередной обстрел: россияне разбомбили роддом
11.01.2023 14:48 Раиса Вовк

В Херсоне очередной обстрел: россияне разбомбили роддом

Российские войска снова обстреливают Херсон. В городе слышны взрывы, также сообщается о попадании в роддом. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", - сообщил Янушевич.

Предварительно, как сообщил Янушевич, работники центра, пациентки и дети не пострадали.

"Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - добавил глава Херсонской ОВА.

"Сообщают о прилете по роддому в Херсоне, подробности выясняются... В городе не прекращаются мощные взрывы, наши ребята тоже отвечают, будьте в безопасном месте", - пишут местные паблики.

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