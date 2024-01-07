Хакеры взломали табло аэропорта в Ливане и оставили Насралле послание
Хакеры взломали табло аэропорта в Бейруте, оставив на экранах над стойками регистрации послание для генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы.
Надпись гласила следующее: "Во имя Аллаха и народа Ливана, международный аэропорт Бейрута не является аэропортом "Хизбаллы" и Ирана. Насралла, у тебя не будет сторонников, если нанесешь вред Ливану, втянув его в войну".
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Хакеры добавили, что именно Насралла будет нести ответственность за последствия войны.
"Ты уничтожил наш порт, а теперь ты хочешь разрушить наш аэропорт, позволив провозить через него оружие", - отмечено в послании.
Ответственность за взлом внутренней интернет-сети аэропорта взяла на себя хакерская группировка, выступающая против "Хизбаллы". Позже стало известно, что три человека были арестованы по подозрению во взломе.
האקרים פרצו למסכים בשדה התעופה בלבנון - ושיגרו מסר לנסראללה— עכשיו 14 (@Now14Israel) January 7, 2024
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צילום: טוויטר pic.twitter.com/rUiT3eEpPC
"פוצצתם את הנמל שלנו, ועכשיו תפוצצו גם את שדה התעופה?": בטרמינל בביירות שודרו על מסכי הטלוויזיה אזהרות לכך שחיזבאללה מעביר נשק דרך השדה, ובכך מסכן את לבנון במלחמהhttps://t.co/F7vyCI1JHC@ShaharAl2— כאן חדשות (@kann_news) January 7, 2024