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Хакеры взломали табло аэропорта в Ливане и оставили Насралле послание
07.01.2024 19:11 Алина Груднева

Хакеры взломали табло аэропорта в Ливане и оставили Насралле послание

Хакеры взломали табло аэропорта в Бейруте, оставив на экранах над стойками регистрации послание для генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

Надпись гласила следующее: "Во имя Аллаха и народа Ливана, международный аэропорт Бейрута не является аэропортом "Хизбаллы" и Ирана. Насралла, у тебя не будет сторонников, если нанесешь вред Ливану, втянув его в войну".

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Хакеры добавили, что именно Насралла будет нести ответственность за последствия войны.

"Ты уничтожил наш порт, а теперь ты хочешь разрушить наш аэропорт, позволив провозить через него оружие", - отмечено в послании.

Ответственность за взлом внутренней интернет-сети аэропорта взяла на себя хакерская группировка, выступающая против "Хизбаллы". Позже стало известно, что три человека были арестованы по подозрению во взломе.
 

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