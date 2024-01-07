



Хакеры взломали табло аэропорта в Ливане и оставили Насралле послание

Хакеры взломали табло аэропорта в Бейруте, оставив на экранах над стойками регистрации послание для генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы.



Надпись гласила следующее: "Во имя Аллаха и народа Ливана, международный аэропорт Бейрута не является аэропортом "Хизбаллы" и Ирана. Насралла, у тебя не будет сторонников, если нанесешь вред Ливану, втянув его в войну".



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Хакеры добавили, что именно Насралла будет нести ответственность за последствия войны.



"Ты уничтожил наш порт, а теперь ты хочешь разрушить наш аэропорт, позволив провозить через него оружие", - отмечено в послании.



Ответственность за взлом внутренней интернет-сети аэропорта взяла на себя хакерская группировка, выступающая против "Хизбаллы". Позже стало известно, что три человека были арестованы по подозрению во взломе.



האקרים פרצו למסכים בשדה התעופה בלבנון - ושיגרו מסר לנסראללה



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צילום: טוויטר pic.twitter.com/rUiT3eEpPC — עכשיו 14 (@Now14Israel) January 7, 2024