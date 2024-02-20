



Хакеры взломали правительственные сайты Ирана: часть документов слита в сеть

Хакеры осуществили масштабную кибератаку на серверы судебной власти Ирана.



Об этом сообщает оппозиционный иранский канал Iran International.



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Ответственность за кибератаку взяла группа Edaalate Ali. По словам хакеров, им удалось заполучить в результате взлома ряд конфиденциальных документов, в том числе, министерства информации Ирана, подразделения КСИР по защите информации и Высшего совета национальной безопасности.



Некоторые документы с грифом "Совершенно конфиденциально" опубликованы хакерами на их канале. Часть из слитых данных относится к заседанию Совета нацбезопасности Исламской Республики после смерти Махсы Амини, которая умерла от рук полиции нравов из-за нарушения правила ношения хиджаба.