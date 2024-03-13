



Грету Тунберг полиция во второй раз за неделю вывезла от парламента Швеции

Шведская полиция в среду, 13 марта снова силой вывела Грету Тунберг и других активистов, блокировавших вход в парламент, и увезла их в полицейском фургоне во второй раз за неделю.



В понедельник Тунберг и десятки других активистов экологических кампаний начали блокировать главные входы в парламент Швеции в рамках сидячей акции протеста против последствий изменения климата и, по их словам, политического бездействия.



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Полиция поначалу не вмешивалась, но демонстранты были задержаны, когда акция возобновилась.



Полиция Стокгольма заявила, что, хотя активисты имели право на демонстрацию у здания Национального собрания, они были задержаны за блокирование входов.



