



Гражданин Эритреи подозревается в сексуальном насилии над 7-летней в Тель-Авиве







Сотрудники полиции участка Аялон Тель-Авивского округа начали расследование, получив жалобу о подозрении в сексуальном нападении на 7-летнюю девочку, члена семьи иностранных граждан из Эритреи.



Подозреваемый, 40-летний гражданин из Эритреи, проживающий в Тель-Авиве по соседству с семьей жертвы, был арестован 28 февраля 2023 года, и с тех пор срок его содержания под стражей время от времени продлевался.



Подозреваемый был допрошен за акт содомии в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста. Согласно подозрению, подозреваемый воспользовался тем, что несовершеннолетняя пришла поиграть с его дочерью, и совершил над ней сексуальное насилие.







