



Готовили теракты: в Йемене уничтожены несколько главарей ИГИЛ

В Йемене 20 февраля в ходе успешной контртеррористической операции были ликвидированы несколько главарей ИГИЛ (ISIS).



Об этом сообщает информагентство Saba со ссылкой на йеменские службы безопасности.



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Уточняется, что террористы и лидеры ИГИЛ были уничтожены в провинции Эль-Байда на западе страны.



По словам источника, они планировали в ближайшие дни осуществить теракты в Сане и ряде провинций. Кто стоит за операцией по ликвидации террористов, неизвестно, однако в Йемене возложили ответственность на США и Великобританию.