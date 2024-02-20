Готовили теракты: в Йемене уничтожены несколько главарей ИГИЛ
В Йемене 20 февраля в ходе успешной контртеррористической операции были ликвидированы несколько главарей ИГИЛ (ISIS).
Об этом сообщает информагентство Saba со ссылкой на йеменские службы безопасности.
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Уточняется, что террористы и лидеры ИГИЛ были уничтожены в провинции Эль-Байда на западе страны.
По словам источника, они планировали в ближайшие дни осуществить теракты в Сане и ряде провинций. Кто стоит за операцией по ликвидации террористов, неизвестно, однако в Йемене возложили ответственность на США и Великобританию.