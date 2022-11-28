



Госконтролер: каждый четвертый военнослужащий подвергался домогательствам

В подразделениях министерства внутренней безопасности, включая полицию, МАГАВ и ШАБАС проходят службу около 5500 солдат ежегодно. В последнее время служба в этих подразделениях стала активно обсуждаться, в основном, из-за скандала, который стал известен общественности как "дело о сутенерстве" в тюрьме Гильбоа.

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал отчет о защищенности солдат в подразделениях министерства внутренней безопасности.



"Этот отчет - это "Me too" Управления тюрем Израиля и полиции. Выясняется, что дело "тюремщиц" было лишь верхушкой айсберга. Солдатки и солдаты, вносящие вклад в безопасность государства, подвергаются домогательствам как со стороны заключенных, так и со стороны военнослужащих-сверхсрочников, пользующихся их уязвимостью. И никто не заботится о том, чтобы защитить их от преследований со стороны заключенных после окончания службы. Данный отчет указывает на тревожную реальность. Невозможно оправдать реальность, в которой каждая четвертая военнослужащая на срочной службе в полиции и ШАБАСе подвергалась сексуальному домогательству", - сказал Энгельман.

По его словам, нужно проявлять снисхождение к тому факту, что 70% жалоб не рассматривались должным образом, и невозможно игнорировать сексуальные домогательства со стороны заключенных, отсутствие поддержки командования и сексуальные домогательства к проходящим срочную службу.

"Я ожидаю, что следующий министр внутренней безопасности, после вступления в должность, немедленно примет меры по исправлению ситуации, чтобы обеспечить абсолютную безопасность всем служащим в полиции и ШАБАСе", - отметил он.



Согласно отчету, около половины, 46%, подвергшихся сексуальным домогательствам доложили об этом соответствующим органам и командирам, 70% из них сообщили, что их жалоба была проигнорирована или не была расследована подобающим образом.



Около 15% служащих в ШАБАС указали, что к ним поступали угрозы от бывших заключенных или их супругов через социальные сети. Однако ни одна из жалоб, поступивших в ШАБАС, о таких случаях в 2019 - 2022 годах, не была рассмотрена.