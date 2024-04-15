



Города РФ уходят под воду: вода уже в Томске

В российских городах ухудшается ситуация с паводками. После Оренбурга, теперь под воду начал уходить Томск.



Вышедшая из берегов река Томь размыла автомобильную дорогу и частично обрушила дамбу.



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"Мощный поток реки из-за крутого перегиба бьет в потоконаправляющую дамбу и размывает ее. Специалисты заверяют - бетонная основа конструкции самого моста глубоко под землей и в безопасности", - сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.



Уровень воды в реке Томь достиг отметки 8,60 метров и приблизился к опасной отметке.

