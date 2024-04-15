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Города РФ уходят под воду: вода уже в Томске
15.04.2024 12:12 Алина Груднева

Города РФ уходят под воду: вода уже в Томске

В российских городах ухудшается ситуация с паводками. После Оренбурга, теперь под воду начал уходить Томск.

Вышедшая из берегов река Томь размыла автомобильную дорогу и частично обрушила дамбу.

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"Мощный поток реки из-за крутого перегиба бьет в потоконаправляющую дамбу и размывает ее. Специалисты заверяют - бетонная основа конструкции самого моста глубоко под землей и в безопасности", - сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Уровень воды в реке Томь достиг отметки 8,60 метров и приблизился к опасной отметке.
 

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