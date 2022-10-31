



Город-герой Волгоград утонул в фекальных стоках



Глава администрации Волгограда Владимир Марченко принял решение о вводе режима чрезвычайной ситуации для органов управления муниципального звена Волгограда. Зоной ЧС объявлены Ворошиловский и Советский районы, где нет воды и практически нет отопления.



В ночь с 27 на 28 октября на склоне поймы Царицы образовался гигантский провал в Сквере Пахмутовой, откуда забил поток фекальных вод и прочих канализационных стоков. По первоначальным данным, предполагалось, что из-за обрушения короба оказалась разрушена одна из двух ведущих на станцию очистки в пойме магистральных канализационных труб диаметром 1200 миллиметров. Попытки оперативно починить прорыв, не отключая от водоснабжения районы Волгограда, оказались неудачными. Более того, хлынувший из провала поток фекальных вод размыл склон поймы Царицы, затопил детскую железную дорогу и Нулевую Продольную, а затем и часть новой набережной возле парохода-памятника «Гаситель». В луже остро пахнущей жидкости оказались даже надписи «Россия» и «Волгоград» на террасе у памятника.Коммунальщики спустя почти три дня «докопались» до места крупной аварии на канализационных сетях. По предварительным данным, повреждены оказались по 150 погонных метров каждой из двух порванных труб, пролегающих на глубине семи метров.— По предварительным данным, на участке, где произошла авария, придется менять 150 погонных метров обеих труб, — сообщили в оперативном штабе. — Сейчас силами двух экскаваторов идет раскопка порванных труб.Как стало известно V1.RU, по проекту трубы должны были иметь защиту в виде бетонного короба, однако его сделано не было. Обе железные трубы оказались буквально изрешеченными.На данный момент коммунальщикам до сих пор не удалось остановить сток канализационных вод. Все нечистоты всё еще стекают в пойму Царицы, продолжая ее разрушать. Как сообщили на месте аварии рабочие, накануне было принято решение установить насос на перекрестке улиц Калинина и Циолковского для откачки зловонных потоков и прямого вывода на Нулевую продольную и Пугачевскую. Нечистоты будут напрямую сбрасывать в Волгу через ливневую канализацию.