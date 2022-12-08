



Спецслужбы Грузии задержали одного из лидеров ИГИЛ

В аэропорту Тбилиси Служба госбезопасности Грузии задержала влиятельного члена ИГИЛ — Цискары Тохосашвили — за участие в террористической деятельности.



По данным следствия, в 2015 году он уехал из Грузии и присоединился к ИГИЛ. На Ближнем востоке он стал известен как "Эмир Иса" и быстро стал влиятельной фигурой в организации, активно участвовал в террористической деятельности, руководил одним из подразделений и поддерживал тесные связи с другими лидерами ИГИЛ.



Цискары Тохосашвили принимал активное участие в террористической деятельности и ведении боевых действий на территории Ирака и Сирии. В течение определенного времени руководил одним из подразделений террористической организации в зоне конфликта, отмечает Служба безопасности Грузии.



Теперь Тохосашвили грозит от 10 до 17 лет тюрьмы. В отношении него возбуждено уголовное производство по факту вступления в иностранную террористическую организацию и пособничество террористической деятельности.



В Грузии уже отбывает наказание его брат, Цезарь Тохосашвили, который занимал одну из самых высоких должностей в ИГИЛ.​​​​​​​