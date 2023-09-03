



Гонки на верблюдах "засветили" наркоторговлю в бедуинских деревнях

Силы безопасности, проводя рейд в Негеве после гонок на верблюдах, устроенных бедуинами, выявили три участка, где выращивали марихуану.



В общей сложности, начитано более 940 кустов, которые были уничтожены на месте.



Как сообщалось ранее, семеро бедуинов, подозреваемых в организации и проведении незаконных гонок на верблюдах по полигону "Цеелим", были арестованы.



В ходе операции было досмотрено 117 верблюдов, из которых восемь были изъяты по подозрению в их незаконном использовании. Кроме того, конфискованы два автомобиля. Участникам гонки выписано 14 штрафов за нарушение правил дорожного движения.