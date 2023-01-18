



Главный раввин Украины о трагедии в Броварах

Главный раввин Украины Моше Реувен Ассман прокомментировал крушение вертолета на детский сад в Броварах, в результате чего погибли 18 человек, в том числе дети.



Об этом сообщает "Маарив".



"Мое сердце разрывается после того, как я услышал новость о крушении вертолета, где были мои друзья министр внутренних дел Денис Монастирский и его заместитель, мой дорогой друг Евгений Енин, который всегда поддерживал еврейскую общину страны и помогал многим израильтянам добраться до Умани", - сказал раввин.



Ассман выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.