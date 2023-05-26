



Глава "Хизбаллы" призвал управляющего нацбанком Ливана уйти в отставку

Глава ливанской террористической группировки “Хизбалла” в пятницу призвал управляющего центральным банком страны уйти в отставку на фоне нарастающих юридических проблем.



Управляющий Банком Ливана Риад Саламе должен либо уйти в отставку, либо быть лишенным своих обязанностей, заявил Хасан Насралла, лидер поддерживаемой Ираном "Хизбаллы", в телевизионном выступлении, посвященном уходу Израиля из Южного Ливана в 2000 году.



В среду Саламе был допрошен ливанским судьей, его ливанский и французский паспорта были конфискованы после выдачи ордера на арест по обвинению в коррупции.



“Мы в “Хизбалле” считаем, что есть два варианта.Или Саламе уйдет в отставку по собственному желанию”, – сказал Насралла. “Или судебные органы должны освободить его от занимаемой должности”.



Ряд правительственных чиновников выступил с аналогичными призывами, но на заседании Кабинета министров в понедельник не было принято официального решения.



Франция, Германия и Люксембург проводят расследование в отношении Саламе и его сообщников по поводу множества финансовых преступлений, включая незаконное обогащение и отмывание 330 миллионов долларов. 16 мая был выдан международный ордер на арест 72-летнего Саламе, за которым последовало красное уведомление Интерпола, после того как он не явился в Париж на допрос.



Когда-то считавшегося хранителем финансовой стабильности Ливана, теперь Саламе обвиняют в экономическом кризисе, начавшемся в 2019 году. С тех пор ливанский фунт резко упал в цене и уничтожил большую часть сбережений населения. Саламе, который также находится под следствием и в Ливане, неоднократно отрицал все обвинения в коррупции, говоря, что он заработал свое состояние за годы работы инвестиционным банкиром в Merrill Lynch, унаследованной собственности и инвестиций. Он сказал, что уйдет в отставку, только если будет признан виновным в совершении преступления. На прошлой неделе он также заявил, что планирует обжаловать красное уведомление Интерпола.



Саламе занимал свой пост почти 30 лет, но заявил, что намерен уйти в отставку после того, как в июле истечет его нынешний срок.