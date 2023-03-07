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Гигантские празднования Пурима были прекращены полицией в парке Яркон
07.03.2023 20:15 Аркадий Бочаровский

Гигантские празднования Пурима были прекращены полицией в парке Яркон


Огромный праздник Пурим в Парк Яркон с 3500 подростками был остановлен полицией из-за того, что присутствующие разнесли ограждения.
   
Огромный праздник стоимостью более 3 миллионов шекелей был остановлен полицией, и собравшиеся, в основном подростки и подвыпившие молодые люди, были вынуждены покинуть это парк. 

Полиция решила прекратить мероприятие из-за возникновения опасности для жизни из-за большого скопления людей после того, как множество бунтовщиков прорвали ограждения и проникли на вечеринку.

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