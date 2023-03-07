



Гигантские празднования Пурима были прекращены полицией в парке Яркон



Огромный праздник Пурим в Парк Яркон с 3500 подростками был остановлен полицией из-за того, что присутствующие разнесли ограждения.



Огромный праздник стоимостью более 3 миллионов шекелей был остановлен полицией, и собравшиеся, в основном подростки и подвыпившие молодые люди, были вынуждены покинуть это парк.



Полиция решила прекратить мероприятие из-за возникновения опасности для жизни из-за большого скопления людей после того, как множество бунтовщиков прорвали ограждения и проникли на вечеринку.