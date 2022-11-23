



Германия закрыла расследование по поводу высказывания Аббаса о “50 Холокостах”

Власти в Берлине решили закрыть предварительное расследование в отношении президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, посчитав “крайне неуместным” его заявление на территории Германии о том, что Израиль совершил “50 холокостов” против палестинцев. Однако, по мнению немецкой прокуратуры, этого недостаточно, чтобы привлечь Аббаса к уголовной ответственности в соответствии с законодательством страны.



Во время августовской пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Аббаса спросили, не хочет ли он извиниться за убийство израильских спортсменов палестинской террористической группировкой “Черный сентябрь” на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.



В ответ президент ПА сказал: “Если мы хотим вернуться к прошлому, вперед”.



“У меня есть 50 убийств, совершенных Израилем в 50 палестинских деревнях… 50 убийств, 50 Холокостов”, – продолжил он, произнося последнее слово на английском языке.



Высказывание политика вызвало громкий резонанс в Израиле, Германии и США, в результате чего Аббас выступил с заявлением, в котором опроверг свои замечания и разъяснил, что Холокост “является самым гнусным преступлением в современной истории”.



Но заявление в полицию на него все же было подано, а через два дня после берлинской пресс-конференции было начато предварительное расследование.

В понедельник прокуратура Берлина приняла решение закрыть дело против Аббаса.



Объясняя это решение, представитель прокуратуры отметил, что не было “достаточных указаний” на то, что замечания Аббаса способствуют разжиганию ненависти, как указано в статье №130 Уголовного кодекса Германии, запрещающей преуменьшать значение Холокоста. Прокуратура убедилась, что единственной целью Аббаса было “осветить то, что он считает преступлениями, совершенными израильской армией, и указать на их несправедливость, пытаясь провести крайне неуместное историческое сравнение”.



Решение, принятое в понедельник, приветствовал министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики и согласился с тем, что не было никаких правовых оснований для жалобы на Аббаса.