



Герцлия: Гадюка вылезла из унитаза и укусила сидевшую на нем женщину



Женщина, присевшая посреди ночи на унитаз в своем доме, вдруг почувствовала сильную боль. Ее укусила гадюка, которая попала в канализацию дома. Ее направили на лечение в больницу, где выяснилось, что, к счастью для нее, это был "сухой укус".



Женщина в панике встала с унитаза и с ужасом обнаружила, что это была большая змея-гадюка. Парамедик MDA, которого вызвал на место происшествия муж женщины, оказал ей первую помощь, заметил, что у нее очень высокое кровяное давление, и решил немедленно эвакуировать ее для дальнейшего лечения в больнице.



Ловец змей Гай Фернандес, который был вызван на место происшествия, заметил змею-гадюку длиной 1,10 метра, двигавшуюся внутри дренажных каналов туалета. "Я не увидел на женщине никаких признаков ранения", - говорит Фернандес в беседе с Мако, - "Я попросил ее сесть и расслабиться, чтобы не стимулировать кровоток в теле".