



Генштаб ВСУ: Россияне свозят в Троицкое своих раненых и погибших

Во временно оккупированное Троицкое Луганской области армия РФ свезла более 200 убитых и тяжелораненных солдат. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на Facebook.



"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.



Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете отметили, что ВСУ необходима серия успешных контрнаступлений, в том числе и для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.