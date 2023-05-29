



"Гений в своей сфере". Утонувший израильтянин - ветеран сил безопасности



Израильтянин, погибший в результате катастрофы туристического катера вчера вечером (воскресенье) на озере Маджоре в Италии, - 54-летний пенсионер сил безопасности. Катер перевернулся из-за сильного ветра. Личные данные и фотография погибшего не будут опубликованы из-за его прошлого.



Погибший был членом военно-политического истеблишмента и считался гением в своей сфере. Его друзья знали очень мало о его карьере в службе безопасности. В результате катастрофы погибли еще три человека, в том числе два агента итальянской разведки.



Министерство иностранных дел сообщило сегодня, что израильский консул в Риме вместе с отделом по делам израильтян за рубежом работают над тем, чтобы доставить гроб с телом погибшего в Израиль. Один из его близких друзей сказал, что "каждый раз, когда мы спрашивали - он широко улыбался и ничего не говорил. Самый сдержанный человек, которого я когда-либо знал, соль земли".



Он ездил в Италию вместе с несколькими коллегами из службы безопасности. Они отправились в совместный круиз по озеру вместе с сотрудниками итальянской разведки, чтобы отпраздновать день рождения. Трое погибших, как уже упоминалось, это два итальянца, работавшие в спецслужбах страны, в возрасте 62 и 53 лет, и русская жена капитана, 50 лет.. В итальянской газете "Corriere della Sera" сообщалось, что двух агентов разведки зовут Клаудио Алонзи (62 года) и Тициана Брунби (53 года).













