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Франция: в Лионе еврейку пытались зарезать в собственном доме
04.11.2023 20:58 Алина Груднева

Франция: в Лионе еврейку пытались зарезать в собственном доме

Во французском Лионе в собственном доме пытались зарезать 30-летнюю еврейку.

По данным газеты Le Figaro, женщину со множеством ножевых ранений нашли в ее квартире.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. Полиция не исключает, что речь идет об антисемитском нападении на почве ненависти.

Семья потерпевшей обнаружила на двери нарисованную свастику. По данным телеканала BfmTv сообщили, неизвестный мужчина позвонил в дверь. Когда женщина открыла, ей было нанесено два удара ножом. Подозреваемый скрылся. Ведется его розыск.

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