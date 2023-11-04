Франция: в Лионе еврейку пытались зарезать в собственном доме
Во французском Лионе в собственном доме пытались зарезать 30-летнюю еврейку.
По данным газеты Le Figaro, женщину со множеством ножевых ранений нашли в ее квартире.
Пострадавшую экстренно госпитализировали. Полиция не исключает, что речь идет об антисемитском нападении на почве ненависти.
Семья потерпевшей обнаружила на двери нарисованную свастику. По данным телеканала BfmTv сообщили, неизвестный мужчина позвонил в дверь. Когда женщина открыла, ей было нанесено два удара ножом. Подозреваемый скрылся. Ведется его розыск.