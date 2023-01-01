Новости » Происшествия
Флоридское граффити утверждает, что евреи призывают к войне с Россией
01.01.2023 15:24 Наталья Богинская

Флоридское граффити утверждает, что евреи призывают к войне с Россией

Табличка с надписью “Дорогие евреи, прекратите продвигать войну с Россией!” написано крупным почерком, была вывешена в Майами, штат Флорида , в эти выходные, сообщает StopAntisemism в Twitter.
 
Знак не дает никакого объяснения тому, как евреи якобы подталкивают к войне с Россией, но обвинение в том, что евреи либо стоят за российско-украинской войной , либо подталкивают к эскалации войны, не ново.
 
Антидиффамационная лига ADL написала на своем веб-сайте еще в марте 2022 года, что “экстремисты и антисемиты всего идеологического спектра использовали войну как корм для продвижения антисемитских теорий заговора”. 
 
Эти обвинения всегда оказывались безосновательными попытками разжечь антипатию к еврейскому народу.
 
Однако на вывеске также есть слово “Нацист” со стрелкой, указывающей на крупный текст, написанный, по-видимому, другим человеком.
 
Здесь есть еще одна надпись, написанная красным маркером, в которой первоначальный автор граффити принимает обвинение в нацизме. 
 
“Хорошо, но перестаньте настаивать на войне с Россией”, – пишет он в ответ.

Инцидент указывает на тенденцию к принятию антисемитизма как в политическом диалоге, так и в мейнстриме.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы