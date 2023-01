Флоридское граффити утверждает, что евреи призывают к войне с Россией

Табличка с надписью “Дорогие евреи, прекратите продвигать войну с Россией!” написано крупным почерком, была вывешена в Майами, штат Флорида , в эти выходные, сообщает StopAntisemism в Twitter.



Знак не дает никакого объяснения тому, как евреи якобы подталкивают к войне с Россией, но обвинение в том, что евреи либо стоят за российско-украинской войной , либо подталкивают к эскалации войны, не ново.



Антидиффамационная лига ADL написала на своем веб-сайте еще в марте 2022 года, что “экстремисты и антисемиты всего идеологического спектра использовали войну как корм для продвижения антисемитских теорий заговора”.



Эти обвинения всегда оказывались безосновательными попытками разжечь антипатию к еврейскому народу.



Однако на вывеске также есть слово “Нацист” со стрелкой, указывающей на крупный текст, написанный, по-видимому, другим человеком.



Здесь есть еще одна надпись, написанная красным маркером, в которой первоначальный автор граффити принимает обвинение в нацизме.



“Хорошо, но перестаньте настаивать на войне с Россией”, – пишет он в ответ.

Vile antisemitic graffiti spotted in the Brickell area of Miami yesterday (underneath the Metromover).



This grotesque hatred must never be tolerated in Miami @MiamiPD @RonDeSantisFL pic.twitter.com/kLzav7gPoX