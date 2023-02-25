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Еще одно землетрясение в Турции: пострадавших нет
25.02.2023 15:54 Евгения Маркова

Еще одно землетрясение в Турции: пострадавших нет

Спустя более трех недель после страшной катастрофы, обрушившейся на Турцию, продолжается серия новых землетрясений.

Очередное землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло в субботу в центре страны.

Через пять дней после землетрясения, которое обрушилось на город Антакья и привело к сотням пострадавших, Европейский сейсмологический институт Средиземноморского бассейна (EMSC) заявил, что очаг сегодняшнего землетрясения находится примерно в десяти километрах под поверхностью земли.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. 





 

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