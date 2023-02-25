



Еще одно землетрясение в Турции: пострадавших нет

Спустя более трех недель после страшной катастрофы, обрушившейся на Турцию, продолжается серия новых землетрясений.



Очередное землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло в субботу в центре страны.



Через пять дней после землетрясения, которое обрушилось на город Антакья и привело к сотням пострадавших, Европейский сейсмологический институт Средиземноморского бассейна (EMSC) заявил, что очаг сегодняшнего землетрясения находится примерно в десяти километрах под поверхностью земли.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.











