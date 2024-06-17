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Экстремальная жара обрушилась на мир: на Кипре уже две жертвы
17.06.2024 07:51 Алина Груднева

Экстремальная жара обрушилась на мир: на Кипре уже две жертвы

На Кипре два человека умерли из-за экстремальной жары, которая обрушилась на страну на прошлой неделе.

По данным информационного агентства AP, об это м сообщает министерство здравоохранения страны.

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В частности, из-за жары последней скончалась 84-летняя женщина. Еще три пожилых человека находятся в тяжелом состоянии. Всю предыдущую неделю столбик термометра в стране превышал 40 градусов по Цельсию.

Также на прошлой неделе в стране вспыхнули пожары, из-за чего были эвакуированы жители двух общин в городе Пафос.

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