



Экстремальная жара обрушилась на мир: на Кипре уже две жертвы

На Кипре два человека умерли из-за экстремальной жары, которая обрушилась на страну на прошлой неделе.



По данным информационного агентства AP, об это м сообщает министерство здравоохранения страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, из-за жары последней скончалась 84-летняя женщина. Еще три пожилых человека находятся в тяжелом состоянии. Всю предыдущую неделю столбик термометра в стране превышал 40 градусов по Цельсию.



Также на прошлой неделе в стране вспыхнули пожары, из-за чего были эвакуированы жители двух общин в городе Пафос.