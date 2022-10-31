



Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в реанимацию - СМИ

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве.



Как сообщает "112", гроссмейстер был найден без сознания у здания Госдумы в эту субботу, 29 октября. Сейчас он лежит в реанимации.



Медики диагностировали у Карпова "закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение".



Бизнесмен Андрей Ковалёв заявил, что на Карпова было совершено нападение, однако эта информация не подтвердилась.



Дочь Карпова Софья сообщила, что ее отец получил травму в результате падения, никто на него не нападал, информирует Mash. По информации издания, сейчас Анатолий Карпов находится в отделении нейрореанимации института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.