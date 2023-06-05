



Египетский террорист: Аллах с Палестиной

Египетский полицейский, убивший трех солдат ЦАХАЛ на границе в субботу, является 23-летний Мохамед Салах - об этом официально объявили сегодня (в понедельник) в Египте.



Салах, согласно публикациям в социальных сетях, ранее выступал против Израиля и в поддержку палестинцев, и писал, среди прочего, "Аллах с Палестиной". Кроме того, его двоюродный брат написал, что тело Салаха, который был ликвидирован в конце многочасового нападения, было перевезено в Египет и что его похоронят сегодня.



После нападения на границе, самого страшного за последние годы, Израиль и Египет объявили о проведении совместного расследования. Каир попытался преуменьшить значение инцидента, описав его как неудачную погоню за наркоторговцами. Считается, что Салах действовал в одиночку.

