



Дым от лесных пожаров в Канаде покрыл Нью-Йорк

В среду в городе отмечалась значительная задымленность, люди ходят в масках или не покидают свои дома.



По данным CNBC, по состоянию на середину дня среды, Нью-Йорк занимал четвертое место в мире по наихудшему качеству воздуха, с индексом IQAir 158, что считается вредным для здоровья всех жителей.



Федеральное управление гражданской авиации США из-за ухудшения видимости в среду даже приостановило полеты в нью-йоркский аэропорт LaGuardia.



Агентство по охране окружающей среды США классифицировало качество воздуха на северо-восточной части страны как "нездоровое", особенно для людей, уже имевших проблемы с дыханием.



Представители общественного здравоохранения предупредили людей не заниматься спортом на улице и максимально свести к минимуму влияние дыма, поскольку воздух создает немедленные и долгосрочные риски для здоровья.



