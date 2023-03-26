



Двое протестующих арестованы за попытку ворваться в дом Бен-Гвира

Демонстранты прибыли сегодня утром на двух автобусах к въезду в Кирьят-Арба-Хеврон, чтобы провести акцию протеста против правовой реформы перед домом проживающего там министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Двое протестующих подошли к забору дома министра и попытались проникнуть внутрь, за что и были задержаны полицией.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на инцидент, заявив: "Правовая реформа должна быть проведена. Это то, что правильно для Государства Израиль, и это то, что большинство людей выбрало на демократических выборах. Я буду защищать право демонстрантов на свободу выражения, но мы ни в коем случае не должны мириться с серьезными сценами насилия последних месяцев, нападениями на министров и депутатов, захватом домов общественных деятелей, вандализмом и перекрытием основных дорог. Это насилие опасно и должно быть остановлено, пока не стало слишком поздно".

