



Двое погибли: новые подробности об атаке хуситов на корабль

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на корабль в Аденском заливе.



По словам американских источников,которые говорили на условиях анонимности, погибли два члена экипажа.



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Уточняется, что атака была осуществлена с использованием нескольких корабельных ракет.



Одна из ракет хуситов угодила в борт контейнеровоза, что вызвало пожар на корабле.



Отмечается, что нападение произошло после того, как экипаж судна отклонил предупреждающее от ВМС хуситов.



