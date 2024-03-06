Двое погибли: новые подробности об атаке хуситов на корабль
Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на корабль в Аденском заливе.
По словам американских источников,которые говорили на условиях анонимности, погибли два члена экипажа.
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Уточняется, что атака была осуществлена с использованием нескольких корабельных ракет.
Одна из ракет хуситов угодила в борт контейнеровоза, что вызвало пожар на корабле.
Отмечается, что нападение произошло после того, как экипаж судна отклонил предупреждающее от ВМС хуситов.