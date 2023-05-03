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Два брата из Нетании напали на соседа из-за лая собаки
03.05.2023 17:56 Алина Груднева

Два брата из Нетании напали на соседа из-за лая собаки

В среду, 3 мая, полиция арестовала двух братьев из Нетании в возрасте 20 лет по подозрению в жестоком нападении на соседа.

По версии следствия, они атаковали местного жителя из-за лая его собаки.

После допроса прокуратура предъявила подозреваемым обвинения. По версии следствия, житель Нетании в возрасте 40 лет обратился к полицию после того, как подвергся жестокому нападению со стороны двух молодых соседей.

По его словам, они проникли к нему во двор, где он находился со своей собакой, которая начала лаять, и избили его. Мужчину пинали ногами и били деревянной доской. Потерпевшему сломали ребра. Также он получил травму головы.
 

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