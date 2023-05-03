



Два брата из Нетании напали на соседа из-за лая собаки

В среду, 3 мая, полиция арестовала двух братьев из Нетании в возрасте 20 лет по подозрению в жестоком нападении на соседа.



По версии следствия, они атаковали местного жителя из-за лая его собаки.



После допроса прокуратура предъявила подозреваемым обвинения. По версии следствия, житель Нетании в возрасте 40 лет обратился к полицию после того, как подвергся жестокому нападению со стороны двух молодых соседей.



По его словам, они проникли к нему во двор, где он находился со своей собакой, которая начала лаять, и избили его. Мужчину пинали ногами и били деревянной доской. Потерпевшему сломали ребра. Также он получил травму головы.

