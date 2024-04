Дубай ушел под воду из-за мощных ливней

Дубай накрыли мощные ливни и ураганный ветер, из-за которого в аэропорту затопило взлетно-посадочные полосы.



Судя по кадрам, распространяемым в социальных сетях, самолеты буквально "плывут".



В связи с непогодой авиарейсы в Дубае были отменены. Самолеты перенаправлены в другие аэропорты в Эмиратах.



Жителей призвали оставаться в своих домах. Также перекрыты некоторые трассы.



I thought Dubai is supposed to be Summer only



Did I get rugged?



I DID NOT bring a swimming suit for this 😭 pic.twitter.com/woTHBpElQB