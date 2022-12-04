



Дождь вернется в понедельник

Сегодня, 4 декабря в Израиле будет частично облачно, без заметного изменения температуры, температура будет выше средней по сезону.



В Кирьят-Шмона будет 11-22, Цфате 10-17, Тверии 12-24, Хайфе 12-22, Тель-Авиве 13-23, Ариэле 12-20, Иерусалиме 11-19, Ашкелоне 15-22, Эйн-Геди 18-25 Беер-Шеве 23- 11, Мицпе-Рамон 10-19 и в Эйлате 26-17.



В понедельник - частично облачно, со второй половины дня возможен моросящий или небольшой дождь на севере и в центре страны.



Во вторник - облачно и прохладно. На севере страны и в центре время от времени выпадают осадки, на севере Негева возможен дождь.



В среду - частично облачно и без заметных изменений температуры. К полудню на севере страны и в центре возможен небольшой дождь.

