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Дерзкий киргиз прокопал тоннель до самого Узбекистана
22.03.2024 06:30 MIGnews.com

Дерзкий киргиз прокопал тоннель до самого Узбекистана

В приграничном селе Бек-Абад Сузакского района во время проведения операции по выявлению незаконных каналов миграции и контрабанды был обнаружен подкоп.


В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщили, что глубина тоннеля составила 15 м, высота – 1,7 м, общая протяженность – 130 м.

Хозяина дома задержали. Впереди у законников серьезная работа по “вскрытию” всей сети контрабандистов.
 

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