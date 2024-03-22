



Дерзкий киргиз прокопал тоннель до самого Узбекистана

В приграничном селе Бек-Абад Сузакского района во время проведения операции по выявлению незаконных каналов миграции и контрабанды был обнаружен подкоп.

Дерзкий план: житель Киргизии прорыл под своим домом 130-метровый тоннель в Узбекистан

Необычный подкоп был обнаружен в приграничном селе Бек-Абад Сузакского района глубина тоннеля составила 15 м, высота – 1,7 м, общая протяженность – 130 м

Тоннель использовался для контрабанды pic.twitter.com/mr9cEDxuuA — Anri Tina (@Anri__Tina) March 21, 2024

В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщили, что глубина тоннеля составила 15 м, высота – 1,7 м, общая протяженность – 130 м.Хозяина дома задержали. Впереди у законников серьезная работа по “вскрытию” всей сети контрабандистов.