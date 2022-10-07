



Давка на стадионе в Индонезии: шесть человек привлекут к ответственности

Шесть человек, в том числе полицейские и организаторы, будут привлечены к уголовной ответственности за давку на футбольном стадионе в Индонезии.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление начальника полиции Индонезии.



Шести лицам будет предъявлено обвинение в преступной халатности, повлекшей смерть, максимальное наказание за которую составляет пять лет.



Напомним, что трагедия произошла на прошлой неделе. Болельщики проигравшей команды вырвались на поле, полиция начала разгонять толпу. Началась давка, погибли больше 100 человек.