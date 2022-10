ЧВК "Вагнера" набирает заключенных с гепатитом и ВИЧ - разведка

Британская разведка обнародовала новые данные о контингенте ЧВК "Вагнера", в частности, о заключенных, которых набирают в ряды ЧВК.



По информации разведки, в ЧВК теперь вербуют даже заключенных с серьезными заболеваниями, в том числе с ВИЧ и гепатитом.



"27 октября 2022 года российский магнат Евгений Пригожин опубликовал в интернете, пожалуй, признание утверждений о том, что его частная военная компания "Вагнера" изменила свои стандарты и вербует российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит C", - говорится в сообщении разведки.



При этом британская разведка подчеркивает, что роль ЧВК "Вагнера" значительно изменилась с ходом войны в Украине.



Ранее в ЧВК были высокие стандарты набора боевиков. Вербовка заключенных с заболеваниями может свидетельствовать о том, что владельцу ЧВК важно количество, а не качество бойцов.







