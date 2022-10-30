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ЧВК "Вагнера" набирает заключенных с гепатитом и ВИЧ - разведка
30.10.2022 11:54 Ольга Белозерова

ЧВК "Вагнера" набирает заключенных с гепатитом и ВИЧ - разведка

Британская разведка обнародовала новые данные о контингенте ЧВК "Вагнера", в частности, о заключенных, которых набирают в ряды ЧВК.

По информации разведки, в ЧВК теперь вербуют даже заключенных с серьезными заболеваниями, в том числе с ВИЧ и гепатитом. 

"27 октября 2022 года российский магнат Евгений Пригожин опубликовал в интернете, пожалуй, признание утверждений о том, что его частная военная компания "Вагнера" изменила свои стандарты и вербует российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит C", - говорится в сообщении разведки.

При этом британская разведка подчеркивает, что роль ЧВК "Вагнера" значительно изменилась с ходом войны в Украине. 

Ранее в ЧВК были высокие стандарты набора боевиков. Вербовка заключенных с заболеваниями может свидетельствовать о том, что владельцу ЧВК важно количество, а не качество бойцов. 


 

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