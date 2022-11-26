



Чудеса случаются: мужчина выжил после нахождения 21 час в ледяной воде

Чудеса случаются, и явным доказательством этого является счастливое спасение утопающего мужчины на день Благодарения в США.



Береговая охрана США вытащила из воды мужчину, который предположительно находясь в нетрезвом виде в разгаре веселий вечеринки по поводу дня Благодарения упал в воду с круизного корабля Carnival Valor.



По предварительной информации он мог находиться в воде больше 21 часа. В среду вечером находясь на палубе корабля вместе с сестрой он пошел в туалет и не вернулся. Сестра сообщила об исчезновении брата только в четверг днем.



Как заявил лейтенант Сетт Грос из отделения береговой охраны США в Новом Орлеане, мужчина был найден в воде, он страдал от переохлаждения, обезвоживания и шока.



Он не смог рассказать спасателям как и когда попал в воду. Пострадавший был доставлен в больницу и сейчас находится в удовлетворительном состоянии.