



Что случилось с WhatsApp?

Проблема с подключением WhatsApp, впервые обнаруженная около 10 утра, была устранена почти через два часа. В рамках неисправности пользователи вообще не могли отправлять сообщения в приложении, и на данный момент неясно, что послужило источником неисправности.



Компания Meta заявила: "Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с отправкой сообщений на платформе. Мы работаем над устранением неполадок как можно скорее". Компания не сообщила, что стало причиной серьезного сбоя в работе сервиса.



Нынешний сбой в WhatsApp произошел примерно через год после другого крупного сбоя, поразившего платформу, но тогда сбой затронул и другие сервисы Meta, включая социальные сети Facebook и Instagram. Он был описан Meta как самый длительный из известных с 2008 года.



WhatsApp является одной из крупнейших платформ обмена сообщениями, и поэтому сбой в работе ее сервисов наносит пользователям немалый ущерб. В настоящее время платформой ежемесячно пользуются около 2 миллиардов пользователей.