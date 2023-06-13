



Число жертв кенийского культа Судного дня превысило 300 человек

Число погибших в кенийском культе голодания во вторник превысило 300 жертв после того, как власти эксгумировали еще несколько тел в лесу. Эта трагедия стала одной из самых страшных, связанных с культом, в новейшей истории.



Власти говорят, что погибшие были членами Международной церкви "Благая весть", возглавляемой Полом Маккензи, которого обвиняют в том, что он приказал своим последователям уморить голодом себя и своих детей, чтобы они могли попасть на небеса до наступления конца света.



Число жертв достигло 303 человека после эксгумации 19 тел из братских могил в лесу Шакахола на юго-востоке страны. По словам регионального чиновника Роды Онянча, еще более 600 человек числятся пропавшими без вести.



На прошлой неделе следователи расширили свои поиски, чтобы охватить более широкую территорию в регионе, чтобы попытаться найти больше жертв.

Около 65 спасенных последователей самозваного пастора были обвинены в попытке самоубийства в понедельник после того, как они отказались от еды в период с 6 по 10 июня во время пребывания в спасательном центре, сообщают местные СМИ.



Министр внутренних дел Китуре Киндики в прошлом месяце выразил обеспокоенность тем, что некоторые из спасенных последователей Маккензи отказываются от еды. По его словам, один из них умер.



Маккензи сдался полиции в апреле, и в прошлом месяце ему было отказано в освобождении под залог. От него еще не требовалось подавать заявление о признании вины.



Он был арестован по подозрению в убийстве двух детей голодом и удушением в начале этого года, но впоследствии освобожден.



Родственники его последователей говорят, что затем он вернулся в лес и перенес свою предсказанную дату конца света с августа на 15 апреля.

