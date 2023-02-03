



Чили: лесные пожары уничтожили более 750 гектаров



Сильный пожар уничтожил более 750 гектаров леса в Чили на фоне сильной жары в южных и центральных районах страны. Также уничтожены прилегающие к лесу дома местных жителей, под угрозой находятся посевы.



По данным Национальной лесной корпорации (Conaf), к настоящему времени пожар охватил около 550 гектаров, что почти в три раза превышает площадь Монако, недалеко от города Чильян, примерно в 400 километрах (250 миль) от столицы Сантьяго.



Около 200 гектаров были выжжены и в другой части района Нубле, добавили в ведомстве.



"Это похоже на апокалипсис", — сказал Хуан Праденас, механик, чей дом в Чильяне был уничтожен пожаром. — "В моем возрасте мне нужно снова начать все с нуля, чтобы восстановить свое оборудование, я потерял все свои рабочие инструменты".



Министерство внутренних дел Чили объявило красный уровень опасности для регионов Нубле и Биобио, расположенных южнее, поскольку оно надеется получить больше средств для борьбы с пожаром в районах с более интенсивным лесным и сельскохозяйственным производством.



Министерство также временно закрыло семь национальных парков в Сантьяго и некоторых южных регионах Чили из-за риска новых пожаров.

Власти также приказали эвакуировать сельские районы Нублийского района из-за опасности возгорания.



Правительство также опасается, что пуэльче — феномен горячего сухого ветра, который, как ожидается, вскоре обрушится на центральную и южную части Чили, — может создать проблемы для региона, где уже зарегистрирована температура 42°C.