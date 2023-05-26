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Четыре осла блокировали бульвар Роках
26.05.2023 11:45 Аркадий Бочаровский

Четыре осла блокировали бульвар Роках


Четыре осла вызвали помехи в движении на Сдерот Роках в Тель-Авиве. Ослы вышли на шоссе и перекрыли по крайней мере одну из полос движения. 

Пока не ясно, откуда ослы взялись на дороге. 

"Все машины остановились, мы думали, что произошла авария", - рассказал Ран из Тель-Авива об очень необычном зрелище в городе в утро Шавуота.

Преследование ослов и попытки их поймать продолжались и после этого, на близлежащих улицах. Инспекторы мэрии присоединились к полиции в районе улиц Бней-Эфраим и Моше Сана, пока в конце концов ослы не были пойманы.
 

 

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