



Четыре осла блокировали бульвар Роках



Четыре осла вызвали помехи в движении на Сдерот Роках в Тель-Авиве. Ослы вышли на шоссе и перекрыли по крайней мере одну из полос движения.



Пока не ясно, откуда ослы взялись на дороге.



"Все машины остановились, мы думали, что произошла авария", - рассказал Ран из Тель-Авива об очень необычном зрелище в городе в утро Шавуота.



Преследование ослов и попытки их поймать продолжались и после этого, на близлежащих улицах. Инспекторы мэрии присоединились к полиции в районе улиц Бней-Эфраим и Моше Сана, пока в конце концов ослы не были пойманы.

