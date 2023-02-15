



"Черный миллиард": продлен арест членов клана Абу Латиф

В среду, 15 февраля, суд продлил срок содержания под стражей 19-ти членам клана Абу Латиф.



Решение было вынесено в ходе утреннего слушания в окружном суде в Нацерет.



В частности, срок содержания под стражей подозреваемых продлен по требованию полиции на срок от четырех до семи дней.



Еще четверо подозреваемых будут заключены под стражу в воскресенье, 19 февраля.



Напомним, 19 членов клана Абу Латиф были арестованы на прошлой неделе в рамках операции "Черный миллиард". 12 февраля 15 автомобилей были разбиты на парковке одного из зданий в Хацор Ха-Глилит из мести за их аресты.

