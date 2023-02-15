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"Черный миллиард": продлен арест членов клана Абу Латиф
15.02.2023 18:26 Алина Груднева

"Черный миллиард": продлен арест членов клана Абу Латиф

В среду, 15 февраля, суд продлил срок содержания под стражей 19-ти членам клана Абу Латиф.

Решение было вынесено в ходе утреннего слушания в окружном суде в Нацерет.

В частности, срок содержания под стражей подозреваемых продлен по требованию полиции на срок от четырех до семи дней. 

Еще четверо подозреваемых будут заключены под стражу в воскресенье, 19 февраля.

Напомним, 19 членов клана Абу Латиф были арестованы на прошлой неделе в рамках операции "Черный миллиард". 12 февраля 15 автомобилей были разбиты на парковке одного из зданий в Хацор Ха-Глилит из мести за их аресты.
 

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