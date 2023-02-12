



Месть за "Черный миллиард": Люди клана Абу Латиф разбили 15 автомобилей

15 автомобилей были разбиты ночью 12 февраля на парковке одного из зданий в Хацор Ха-Глилит. Записка, оставленная на месте происшествия, позволяет предположить, что ответственность за вандализм несет преступная организация семьи Абу Латиф, около 20 членов которой были арестованы на прошлой неделе в ходе операции "Черный миллиард". "Это - за аресты уважаемых женщин и людей, коррумпированная полиция, и это только начало - Абу Латиф", - говорится в сообщении.



Полиция считает, что волна арестов действительно является мотивом этой атаки. "Мы причинили вред важным для них людям, и поэтому на них оказывается давление", - убеждены в северном округе.



Вчера в поддержку главы Совета Рама Шауки Абу Латифа, который также был арестован в ходе операции, была проведена демонстрация с участием сотен людей . Ряд глав арабских советов также пришли к дому главы совета: "Мы пришли поддержать семью, что Шауки не связан с криминалом".